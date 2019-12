Le Real Madrid a déjà fait savoir son mécontentement quant au choix de l’arbitre pour le prochain Clasico. Le Barça, après le match à Saint-Sébastien, écrira une lettre à la Fédération espagnole de football. Le corps arbitral aura une grande pression sur les épaules le 18 décembre prochain.

Si déjà la tension autour du Clasico était déjà maximale, l’arbitre Alberola Rojas et la Var ont ajouté de l’huile sur le feu du côté de Barcelone. Le probable penalty sur Gerard Piqué non signalé en toute fin de match contre la Real Sociedad, n’a pas du tout plu au Barça. Selon la ‘Cope‘, d’ailleurs, Bartomeu enverra une lettre à Luis Rubiales, président de la Fédé espagnole, pour s’en plaindre.

Notons que quelques jours plus tôt, lorsque le nom de l’arbitre du Clasico a été révélé -Hernández Hernández-, le Real Madrid a montré son mécontentement. Le Clásico a déjà commencé et la pression sur l’arbitre est maximale.

«Sur le premier penalty, je l’accroche un peu, mais si tu siffles ce genre d’actions… l’action de Gerard en est la preuve, parce que c’est bien plus clair que la mienne. L’arbitre aurait dû revoir l’action, je ne sais pas pourquoi la Var ne l’a pas revue», a déclaré Busquets en zone mixte.

Iturralde González, ancien arbitre, a analysé l’action polémique dans l’émission Carrusel Deportivo. Et il semble ne pas avoir compris pourquoi la Var n’a pas appelé Alberola Rojas pour analyser l’action. «L’ar­bitre voit la première et siffle penalty. Sur la deuxième, il ne voit pas l’accrochage parce que le corps des deux joueurs le gêne. La Var, une fois que tu as sifflé le premier penalty, doit prévenir l’arbitre», a-t-il affirmé.

«Si tu as été arbitre, tu sais que c’est impossible qu’il le voie avec autant de joueurs. Tu dois prévenir ton collègue. Ce n’est pas une erreur claire et manifeste, c’est pourquoi la Var n’entre pas en jeu», ajoute Iturralde.

Maintenant, tous les regards seront tournés vers Hernández Hernández et De Burgos Ben­goetxa, qui sera chargé de l’arbitrage vidéo lors du prochain Clasico, qui se jouera mercredi prochain. Un Clasico qui est déjà lancé chez les arbitres qui sont déjà sous pression.