Lors d’un entretien avec une radio espagnole, Gerard Piqué est revenu sur le feuilleton Neymar en révélant que le vestiaire était prêt à faire des sacrifices financiers pour faire revenir le Brésilien. Détails.

Alors que le feuilleton Neymar a pris fin il y a quelques semaines déjà, on en apprend toujours sur les coulisses du départ avorté de la star du Paris Saint-Germain vers le Fc Barcelone.

Invité de l’émission «El Larguero» sur les ondes de la radio espagnole Cadena Ser, ​Gerard Piqué a ainsi dévoilé une discussion entre les cadres du vestiaire du Barça et le président Josep Maria Bartomeu. «Nous avons dit au président que nous étions prêts à retoucher nos contrats, car nous savions qu’il y avait le fair-play financier. Au lieu de toucher ce que nous avions à toucher l’année prochaine, nous aurions pu lisser sur la deuxième, troisième ou quatrième année suivante de nos contrats pour que Ney puisse venir, si c’était ça le problème. Plus que baisser le salaire, c’était trouver une solution», a-t-il expliqué.

Selon le défenseur de 32 ans, l’idée était de trouver une formule pour que le Barça puisse récupérer le Brésilien. Si le président Bartomeu a apprécié ce geste, le transfert de Neymar ne s’est finalement pas réalisé, la faute aux demandes très élevées des dirigeants parisiens.

«La direction nous a remerciés et a apprécié notre geste, mais d’autres choses ont fait que l’opération ne s’est pas conclue», ajoute Piqué.

Des révélations qui en disent long sur la volonté des joueurs du Barça de voir revenir le Brésilien au Camp Nou.