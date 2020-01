Le Fc Barcelone vit un casse-tête pour remplacer Luis Suarez. Alors que Rodrigo semblait proche de rejoindre le club, les négociations ont été interrompues entre les deux clubs. La raison : l’option d’achat obligatoire que voulait inclure Valence. Face à cet échec, les Catalans se sont tournés vers l’attaquant de l’Ajax Amsterdam, Dusan Tadic. Mais là encore, le Fc Barcelone s’est vu repousser.

Du coup, à 3 jours seulement de la fin du mercato, le temps presse pour trouver le remplaçant de Luis Suarez, blessé pour près de 4 mois. Ainsi, les dirigeants du club barcelonais mettent les bouchées doubles pour trouver le bon joueur, capable d’être bon balle au pied et d’avoir des capacités indéniables de buteur. Selon Sport, Josep Maria Bartomeu et son administration ont coché les noms de 4 joueurs.

Le premier est Kryszystof Piatek. Sensation de la saison dernière en Italie, Piatek a perdu de sa superbe cette saison, en Serie A. Avec l’arrivée de Ibrahimovic, le joueur est poussé vers la sortie. Il pourrait être le joueur recherché. Cependant, les dirigeants du Barça doutent de sa mobilité.

Le second est Loren Moron. Le joueur du Betis a l’avantage d’être connu par Quique Setien, qui l’a même lancé. De plus, le joueur n’est pas très cher. Une sérieuse option pour le Barça.

Le troisième joueur est Dries Mertens. L’attaquant de Naples a le profil idéal pour se fondre dans le jeu du Fc Barcelone. Mais actuellement, le joueur souffre d’une blessure musculaire et le Barça étudierait les risques.

Le dernier sur la liste des pistes sérieuses est Carlos Vela. L’été dernier, le Mexicain était proche de rejoindre le Barça avant de rester à Los Angeles City. Il pourrait encore faire l’objet d’une offre. De plus, Vela a l’expérience de la Liga pour avoir évolué à la Real Sociedad.