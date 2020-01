Ernesto Valverde, entraîneur du Fc Barcelone, sait qu’il ne restera pas et l’a appris ce lundi lors d’une réunion avec le président du Barça qui continue de chercher un entraîneur.

Ce lundi, Ernesto Valverde avait rendez-vous avec la direction du Fc Barcelone au centre d’entraînement du club catalan afin de connaître la décision des dirigeants concernant son avenir au club. Alors que l’entraînement s’est terminé, une réunion a eu lieu entre l’entraîneur et le président du club, Josep Maria Bartomeu. Et selon les dernières informations, l’aventure serait déjà terminée pour l’entraîneur.

Si le Barça n’a pas encore officialisé la nouvelle, plusieurs médias affirment que la décision aurait été prise de dire au revoir à l’entraîneur afin de laisser quelqu’un d’autre prendre le relai. Et selon les dernières informations de Marca, Bartomeu aurait ainsi communiqué à Valverde qu’il devait partir.

Cependant, le Barça n’a pas encore trouvé de remplaçants pour le poste. Les principales options pour le moment seraient Mauricio Pochettino, Quique Setien ou encore García Pi­mienta, selon le quotidien espagnol.

En attendant, le club catalan a communiqué sur ses réseaux sociaux qu’une double séance d’entraînement aura lieu pour les joueurs ce mardi. Une première le matin et une seconde en fin d’après-midi. Ce qui laisse à penser que Valverde dira au revoir à ses joueurs lors de la première, et qu’ils pourraient vivre une séance de bienvenue avec un nouvel entraîneur quelques heures plus tard dans la journée.

Selon ESPN, l’entraîneur aurait même déjà fait ses valises au centre d’entraînement et n’aura plus qu’à dire au revoir à ses joueurs aujourd’hui.

Avec besoccer