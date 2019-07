Même avec une prestation timide à la Can 2019 avec le Sénégal, Moussa Wagué gagne une réputation au Fc Barce­lone. Mundo Deportivo annonce une bonne nouvelle pour le Sénégalais. En effet, selon le média espagnol, Wagué pourrait se retrouver dans l’équipe première du Barça. Le latéral droit de 20 ans a énormément progressé depuis son arrivée en Catalogne.

Ernesto Valverde, l’entraîneur du Barça, a déjà indiqué qu’il le considérait comme le second derrière Nelson Semedo et qu’il pourrait ainsi donner à Sergi Roberto plus de minutes au milieu du terrain, sa position préférentielle. Valverde pourra le voir lors de la dernière partie de la pré-saison et décider. Ce qui semble clair, c’est qu’il ne continuera pas au Barça B et qu’il rejoindra l’équipe première ou qu’il partira en prêt.