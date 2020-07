Me Moussa DIOP a joint l’acte à la parole. Après avoir annoncé une plainte contre Barthélémy DIAS, il vient de mettre sa menace en exécution. Le DG de Dakar DEM DIKK a servi une citation directe à comparaître au Maire de Sicap Mermoz Sacré COEUR pour l’affaire le concernant. Barthélémy DIAS est invité à comparaître le 11 Aout 2020 devant le Tribunal de Grande instance de Dakar, statuant en matière correctionnelle.

Barthélémy Dias est poursuivi pour des faits de diffamation. L’acte d’accusation est parti des déclarations du maire et opposant, par des propos tenus lors d’une émission diffusée sur la TFM, le 11 juin dernier. Barthélémy Diaz déclarait que l’Alliance pour la République (Apr), n’avait pas versé à Dakar Dem Dikk le montant d’un milliard de francs CFA, prix de l’assiette foncière qui lui a été cédé pour la construction de son siège, sur la route de Ouakam.

« Les états financiers de Dakar Dem Dikk sont là. Mais ni en 2017, ni en 2018, ni en 2019 vous verrez les fameux 500 millions ou le milliard de l’Apr. Parce que l’APR n’a jamais acheté du foncier à Dakar Dem Dikk. Monsieur Diop le sait et je le sais », avait-t-il. Des propos que Me Moussa Diop juge diffamatoires. Ce qui l’a poussé à servir, par l’intermédiaire de son avocat, Me Bamba Cissé, une citation directe à Barthélémy Diaz afin qu’il puisse apporter la preuve de ses allégations. Me Moussa Diop réclame pour toutes causes de préjudice confondues la somme de 500 millions de francs CFA. Il demande au juge, si gain de cause lui est donné, d’ordonner la publication de la décision sur les quotidiens nationaux et des sites web d’informations.