Le successeur de Me Babacar Ndiaye à la tête de la présidence du Dakar université club (Duc) sera connu ce dimanche à l’issue de l’Assemblée générale du club. Cheikh Mami­na Diop et El Hadji Touré sont les deux candidats annoncés.

Le Dakar université club (Duc), section basket, va connaître une nouvelle page de son histoire avec l’Assemblée générale du club, prévue ce dimanche au Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud). Avec le départ annoncé depuis quelques semaines de l’actuel président Me Babacar Ndiaye, les membres du club vont devoir choisir un nouveau patron pour conduire aux destinées de l’un des clubs de basket les plus titrés sur le plan national.

Selon les dernières nouvelles recueillies auprès de certains membres, deux candidats se sont proposés pour occuper le poste. Il s’agit de Cheikh Mamina Diop et de El Hadji Touré. Deux «fils» du club dont l’ambition est d’offrir aux «Jaune et noir» les moyens de reprendre les rênes du basket national.

«Ce sont deux cadres du club. L’un travaille au sein du Coud et l’autre a occupé des postes de responsabilités à Jean Lefebvre. Et je crois qu’il travaille actuellement avec Startimes. Voilà, ce sont deux profils qui pourraient beaucoup apporter au club», confie un de nos interlocuteurs.

Selon certaines indiscrétions, les différentes parties chercheraient à trouver un consensus afin d’éviter une Assemblée générale houleuse ou une division au sein du club, surtout dans un contexte très tendu, marqué par une fin de saison difficile avec les finales perdues en championnat et en Coupe du Sénégal, sans oublier le boycott des supporters et le départ du coach de l’équipe féminine, Mborika Fall, et de son adjoint.

A la tête du club depuis plusieurs années, Me Babacar Ndiaye, par ailleurs président de la Fédération sénégalaise de basket, s’est retiré à l’issue de la saison écoulée. Une manière de prendre plus de recul et de se concentrer sur les chantiers de l’instance fédérale, mais également de donner la possibilité à d’autres «fils» du club d’apporter leur expertise afin de redonner un souffle nouveau au club. Surtout que depuis quelques années, le Dakar université club, autant chez les Hommes et que chez les Dames, a perdu son leadership, bousculé par des équipes comme l’Asc Ville de Dakar, la Douane ou encore Saint-Louis basket club. Ce sera d’ailleurs l’un des gros chantiers du nouveau président qui devrait être connu ce dimanche.