L’ancien pensionnaire de la Nba Academy Africa, Cheikh Faye, a officiellement été transféré du Chipola College à Eastern Kentucky University, un programme de la NCAA Divison-1 à Richmond, Ken­tucky, informe un communiqué la Nba Africa. Parmi les grosses révélations de Seed Academy où il a été formé, Cheikh Faye, qui évolue aux postes 3 et 4, fait partie de la première promotion de la Nba Academy Africa où il a rapidement excellé comme l’un des meilleurs joueurs du programme. Il fait partie d’ailleurs des premiers gamins à s’envoler pour les Etats-Unis, au Chipola College, où pendant les deux dernières années, il a développé son jeu et poursuivi ses études, avant d’intégrer le programme NCAA D-1.

Pendant son séjour à la Nba Academy Africa, un centre de formation de basket-ball d’élite à Saly et destiné aux meilleurs espoirs du continent, Cheikh Faye a participé à certains événements internationaux de basket-ball de haut niveau, notamment la Basketball Without Borders, à la Nouvelle-Orléans pendant la Nba All-Star 2017, les camps de la Nba Academy et la G League Winter Showcase où il a fait forte impression auprès des scouts universitaires et professionnels.

Un gamin promis pour la Nba

En décembre 2017, Cheikh Faye et la Nba Academy Africa ont participé à un tournoi de basket-ball d’une semaine et à un camp d’entraînement en Europe. Tout d’abord, la Nba Academy Africa a concouru contre les meilleurs espoirs internationaux lors de l’invitation de Get Better Academy à Prague. Après le tournoi, l’équipe s’est rendue en France dans le cadre du camp d’entraînement où elle a rencontré l’ancien joueur de la Nba, Boris Diaw. Avec une bonne adresse aux shoots et une bonne présence défensive, le jeune Cheikh Faye est, pour bon nombre d’observateurs, promis à rejoindre un jour la Nba. En attendant, le chemin est encore long. Il lui faudra continuer à rayonner sur les parquets universitaires avant de rejoindre certains grands noms du basket sénégalais, tels que Makhtar Ndiaye, Pape Sow, Boniface Ndong, Maurice Ndour, Tacko Fall ou encore Gorgui Sy Dieng.