En charge de piloter la plateforme «Futurs Gaïndés», l’ancienne Lionne du basket, Astou Ndiaye, explique le bien fondé d’un tel projet.

La Direction technique nationale de la Fédération sénégalaise de basket vient de lancer une plateforme destinée à la détection de jeunes talents partout dans le monde. Dénommé «Futurs Gaïndés», il s’agit d’une plateforme de détection en ligne, qui vise à identifier et mettre à la disposition du Sénégal des jeunes basketteurs de la Diaspora, selon un communiqué de l’instance fédérale. «Ce projet, mis en place pour bénéficier de toutes nos compétences en petites catégories (U16 et U18), vient compléter le travail abattu par les directions techniques régionales au niveau local», précise la source. Une manière pour la Direction technique nationale, selon toujours le communiqué, «de marquer ainsi son engagement dans sa politique de développement du basketball à la base».

Chargée de piloter le projet, Astou Ndiaye estime que c’est un moyen d’offrir aux jeunes basketteurs la possibilité de rejoindre la sélection de leur pays. «Je vais superviser le projet, mais ça appartient à toute la Direction technique nationale. Le projet cible les jeunes U16 et U18», souligne l’ancienne Lionne, seule sénégalaise championne Wnba. Qui précise : «La cible, c’est plus les jeunes qui sont à l’étranger et qui n’ont pas les moyens de joindre ou de se faire voir par la Direction technique nationale. Il y en a qui veulent jouer pour l’Equipe nationale et qui ne savent pas comment faire. Ce sera pour nous également, une chance de détecter les meilleurs talents avant qu’ils ne soient sélectionnés par leur pays d’adoption.»

Tapha Gaye : «Contacter le maximum de jeunes dans le monde»

Dans une vidéo postée sur le site de l’instance fédérale, le Directeur technique national se réjouit de l’initiative. Un projet ajouté à celui des Directeurs techniques régionaux (Dtr), permettra au basket sénégalais de disposer de ses meilleurs talents éparpillés à travers le monde. «Ce qui a motivé la mise en place de cette plateforme, c’est que nous avons les Dtr, mais à l’étranger, même si nous avons des relais, il est important de mettre en place une structure qui permettra à tout jeune sénégalais, partout où il se trouve dans le monde, de pouvoir se mettre à disposition du Sénégal. Ce sera une manière de contacter le maximum de jeunes dans le monde», souligne Moustapha Gaye, par ailleurs coach des Lionnes. Pour cela, poursuit-t-il, «il leur faut juste rejoindre la plateforme, remplir les renseignements et nous les envoyer. Nous ferons le maximum pour avoir le maximum de talents possibles».