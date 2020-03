La Fiba a dévoilé son classement de ses associations membres le 3 mars dernier. Le Nigeria, ces dernières années, a plus élevé son niveau de jeu dans toutes les compétitions internationales. Ces performances de haute facture sont suivies de près par l’instance internationale de basket. Depuis quelques années, les D’Tigers ont pris le pouvoir en Afrique, détrônant ainsi l’Angola. Une équipe réputée comme étant le fief du basketball sur le continent. Au récent classement de la Fiba, le Nigeria garde toujours sa première place en Afrique (23e mondial), suivi par l’Angola (32e mondial). La Tunisie, 33e mondial, est classée 3e sur le plan africain. Le Sénégal est 5e africain (35e mondial), suivi de la Côte d’Ivoire (48e mondial). Le Mali est 9e africain et 74e sur le plan mondial. L’Algérie occupe la 15e place en Afrique et 100e au monde. Les deux plus grosses progressions dans ce classement sont celles du Soudan du Sud et du Kenya. Le premier a fait un bon de 16 places en se hissant à la 107e place au monde (18e africain). Le deuxième, 11 places de gagnées avec à la clé une 122e place sur le plan mondial.

Ce classement Fiba, établi par Nike, est le dernier avant les Jo Tokyo 2020 et sera utilisé pour déterminer le tirage au sort du tournoi olympique de basketball masculin.

Avec africatopsports