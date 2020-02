Une vingtaine de commissaires de basket venant des régions de Kaffrine, Fatick, Diourbel et Kaolack participent depuis ce mardi à Kaolack à un stage de formation, a constaté l’Aps. «Cette formation est venue à son heure», a dit le président de la Ligue régionale de basket-ball de Kaolack, Youssou Fall. Selon lui, «désormais, les commissaires ne viendront plus de Dakar ou de Thiès pour officier lors de nos compétitions. Ce qui va constituer un gain financier également pour la fédération». Ce stage de trois jours vient compléter une série de formations d’entraineurs de premier degré et de «Young coachs» à l’intention de la zone centre, explique-t-il.

Youssou Fall a invité les femmes, notamment les anciennes basketteuses absentes à cette formation, à venir intégrer les structures technique et administrative de la Ligue. De son côté, Pape Banda Ndiaye, vice-président de la Fédé de basket et inspecteur de Fiba-Afrique, estime qu’à l’issue de cette formation, la zone centre pourra disposer de commissaires à l’image de Saint-Louis et Dakar. Après Dakar et Kaolack, cette formation sera organisée à Ziguinchor.