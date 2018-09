Le Sénégal a débuté ce second tour des éliminatoires de la Coupe du monde Chine 2019 par une victoire ce vendredi après-midi au National Stadium Surulere de Lagos. Les Lions, opposés aux Rwandais, ont battu ces derniers sur le score de 94-89. De bon augure avant d’affronter le Mali aujourd’hui.

Auteur de 28 points, 7 rebonds, 4 passes et 2 interceptions pour 36 d’évaluation, le pivot des Wolves de Minnesota, Gorgui Sy Dieng, a brillamment porté le Sénégal qui s’est imposé de 5 points face au Rwanda. Xane D’Almeida (11 points), Youssoupha Ndoye (12 points), Mamadou Sambe (12 points) et Thierno Niang (11 points) ont également brillé. Pour le Rwanda, Kenny Gasana (19 points), Dan Manzi (16 points), Olivier Shyaka (15 points), Kami Kabangue (14 points) et Dieudonné Ndizeye terminent la rencontre avec deux chiffres. Un très bon match entre le Sénégal et le Rwanda dans cette première journée du deuxième tour des

éliminatoires du Mondial 2019. Cependant, les Lions ont quand même péché en défense en prenant pas mal de tirs des rwandais. Tout de même, l’essentiel a été fait avec cette victoire.

Pape Moustapha Diop, dans le cinq majeur, ouvre le compteur du Sénégal après un 3 points de Kenny Gasana (2-3). Mais c’est Gorgui Sy Dieng qui sera le plus en vue avec onze points, dont trois tirs primés, dans ce premier quart. Mais les Rwandais ne se laisseront pas faire avec Kenny Gasana et Olivier Shyaka qui portent leur équipe (15-19). Thierno Niang permet au Sénégal de revenir devant (2019) après un tir primé de Maurice Ndour. Les Rwandais profiteront tout de même des failles en défense du Sénégal pour planter des tirs (24-24).

Le Mali renverse la Centrafricaine

La défense de zone mise en place ensuite va s’avérer payante, car les Lions parviennent à stopper les Rwandais. Le Sénégal se détache en réussissant ses attaques (35-27). Gorgui Sy Dieng s’illustre encore avec son quatrième 3 points. Il est imité par Lamine Sambe (41-31).

Le Sénégal est très bon en attaque et finit par un +12 à la pause (48-36).

Le Sénégal sera un peu fébrile en défense au retour, permettant aux Rwandais de grignoter le score. Néanmoins, Gorgui Sy Dieng était encore là pour relancer l’équipe (57-47). Youssou Ndoye se signale ensuite sur un gros dunk (60-50). Puis c’est au tour de Lamine Sambe de réussir un tir primé (65-50). Le Sénégal termine le quart à 71-60.

Ndizeye et Gasana vont essayer de remettre le Rwanda dans le bain (73-64). Lamine Sambe et un Gorgui Sy Dieng en feu régalent. Le Sénégal continue

d’asseoir sa domination après un temps mort de Adidas pour rectifier la défense (86-73). Ndizeye va encore causer des soucis alors que son équipe revient à six points (86-80). Le money-time restera très serré avec des Rwandais toujours aux aguets, mais qui finiront par s’incliner 94-89. Le Sénégal réalise donc un bon début avec cette victoire même s’il faudra apporter des rectificatifs en défense. Deuxième sortie demain (aujourd’hui) face au Mali, à 14h 00 Gmt. Une équipe malienne qui a renversé la République Centrafricaine au terme d’un incroyable scénario (65-66). Les Fauves ont mené jusqu’à 18 points, mais ont laissé filer leur chance dans les trois dernières minutes du 4e quart temps. Avec Newsbasket