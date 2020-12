Le Dakar Université Club (Duc) chez les Filles affiche ses ambitions pour la présente saison de basket. A cette occasion, un séminaire de trois jours a été organisé à la Somone.

Le gros des activités de ce séminaire du Duc s’est déroulé samedi avec la visite du nouveau directeur du Coud, Maguette Sène, venu présider le lancement du «week-end d’intégration et d’échanges» du club estudiantin.

Pour réussir une telle initiative, le président du club, El Hadji Mapathé Touré, avait tenu à réunir toute la famille du Duc. Des joueuses, aux staffs technique, médical, administratif, des anciennes, jusqu’aux membres du comité des supporters, tous étaient représentés. Le président de la Fédération sénégalaise de basket, Me Babacar Ndiaye, ancien président du club, ou encore l’ancien Directeur technique national, Maguette Diop, étaient aussi de la partie.

Des moments d’échanges et de partage dans l’optique d’insuffler un nouvel élan au club, avec la reconquête des titres perdus ces dernières années face à des équipes comme l’As Douanes ou encore l’Asc Ville de Dakar.

El Hadji Touré : «Plus qu’un club, une famille»

Au-delà, il s’agit, selon El Hadji Touré, d’une démarche pour un «retour sur la scène continentale». Pour cela, le président du Duc affiche déjà la couleur : «La mission ne se résume pas à des discours. Elle doit se traduire par des actes en dehors et sur les parquets.» Sous ce rapport, l’obligation de répondre aux attentes des autorités ou encore des supporters, doit pousser l’équipe actuelle à «surmonter les obstacles» qui seront devant elle. «Il y en aura. La saison sera longue et parsemée d’embuches», a tenu à préciser M. Touré. Seule­ment, souligne-t-il, «une famille doit toujours œuvrer dans le sens de l’unité. Cela a toujours été et restera le credo du Dakar Université Club qui plus qu’un club est une famille».

Me Ndiaye : «Je suis prêt à

vous accompagner pour une co-organisation de la Coupe d’Afrique des clubs»

Le président de la Fédération sénégalaise de basket, qui a tenu à être présent, a salué la belle l’initiative de son successeur, avant de rappeler les principaux objectifs qui attendent le club. «Aujourd’hui, il est question de reconquête d’autres titres, mais aussi de retourner sur la scène africaine», dira-t-il. Sur ce chapitre, Me Ndiaye se dit prêt à accompagner le Duc, mais aussi les autres clubs sénégalais, comme l’As Ville de Dakar, dans l’option d’une co-organisation de la Coupe d’Afrique des clubs à Dakar.

Maguette Sène : «J’ai gagné avec Astou Traoré, je veux gagner avec vous»

Invité de marque, le directeur du Coud, par ailleurs maire de Malicounda, a d’abord tenu à rappeler «l’importance de l’esprit d’équipe», avant de préciser le rôle primordial qu’occupe le club dans la vie universitaire. «Le Duc, c’est la locomotive du sport universitaire. Et une équipe qui gagne, c’est autant d’énergie positive canalisée», dira-t-il. Avant de faire part de son engagement à accompagner le club dans ses projets. «La Direction sera à vos côtés pour disputer toutes les finales. Et quand je m’engage j’y vais jusqu’au bout. Je voudrais marquer mon empreinte, surtout avec vous les Filles. En général, quand je m’engage avec les Dames, ça marche», dira M. Sène, précisant que les Hommes seront naturellement accompagnés. Rappelant l’énorme défi qui attend l’équipe, le directeur du Coud a promis de les récompenser, comme il a eu à le faire avec Astou Traoré, fierté de Malicounda. «J’ai gagné avec Astou, je veux gagner avec vous. Naturellement, si vous gagnez la Coupe d’Afrique, vous serez récompensées», a promis le maire de Malicounda.

A noter qu’au cours de ces trois jours (Vsd), joueuses, membres du staff technique et dirigeants ont également profité d’une conférence animée le samedi par Khalifa Babacar Diagne, psychologue-conseil et directeur-adjoint du Coud sur le thème : «La place du sport dans la gestion des œuvres sociales universitaires : l’expérience de la section basketball du Duc.»

Malgré un programme très chargé, les «Etudiantes» ont malgré tout, effectué un tour dans la localité de Nianning, en fin de journée du samedi pour rendre visite aux pensionnaires de Nianning Basket Club (Nba), centre de formation alliant sport et études, situé dans la localité de Nianning et parrainé par le maire de Malicounda. Une occasion pour les deux clubs de nouer un partenariat, en présence de personnalités de la localité.

La dernière journée du séjour à l’hôtel Africa sera marquée par la révision et l’adoption des textes par les membres du bureau.

La première sortie de la saison est prévue le 12 décembre prochain avec le tournoi des quatre grands qui regroupe le Duc, l’Asc Ville de Dakar, Saint-Louis Basket Club et l’Asfo, au stadium Marius Ndiaye.