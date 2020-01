Les changements de coach et de président semblent avoir dopé l’équipe féminine de basket du Duc. C’est ainsi que, dans le but de faire face aux départs, entre autres de Fatoumata Diango et Khadidiatou Dieng, Le Quotidien a appris de bonne source l’arrivée de Fatou Binetou Thiam. Trans­fuge du Jaraaf où elle était la joueuse à tout faire, la «Reine» de 2011 a signé son contrat hier avec l’équipe universitaire.

Nos confrères de Baobab7.com, qui confirment l’info, précisent que Fatou Binetou Thiam est un exemple de longévité et de fidélité du basket local pour avoir passé 12 ans sous les couleurs du club de la Médina (de 2007 à 2019). Elle fait partie des meilleures joueuses à son poste, grâce à sa qualité technique, sa hargne et sa clairvoyance dans le jeu. La meneuse attitrée du Jaraaf va donc vivre une nouvelle expérience avec le club phare du basket universitaire qui voudra se relancer après une saison à oublier.

Notons qu’avant Fatou Binetou Thiam, le Duc avait notamment enrôlé l’internationale ivoirienne Djefarima Dia­wara (d’origine malienne), l’une des fines gâchettes du basket africain, mais aussi le pivot Ndoumbé Mbodji, une des pièces maîtresses du Saint-Louis basket club ces dernières an­nées, et l’ailière shooteuse Diar­ry Diouf «Taxi» qui a fait les beaux jours notamment du Slbc et de Ville de Dakar, sans oublier la prometteuse meneuse Maria­ma Ndour de l’Iseg et Yakhilalo Diong du Saltigué de Rufisque.

