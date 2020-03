La Fiba-Afrique, représentée par le Malien Hamane Niang, va bientôt prendre des décisions sur les compétitions africaines suspendues à cause du coronavirus. La Basketball Africa League (Bal), qui sera à sa première édition, tout comme les autres tournois, sont dans une zone d’ombre. Mais la lumière va sûrement jaillir à l’issue de la réunion de l’instance mondiale du Basketball.

«Dans les semaines à venir, une décision sera prise concernant la Basketball Champions League, la Basketball Cham­pions League Americas et la Basketball Africa League, après consultation avec les différentes ligues et clubs. Il en sera de même pour les diverses compétitions internationales suspendues au niveau des sous-Zones», a déclaré le président de Fiba-Afrique dans son message adressé au monde du basket dans cette période d’urgence.

La Bal, qui devait débuter le 13 mars dernier, a été reportée. Mais pourrait connaître sa nouvelle programmation sous peu. Puisque Hamane Niang et son bureau vont se pencher sur ce cas et sur plusieurs autres également. La décision sera très attendue par les acteurs du basketball africain.

Notons que dans son message aux acteurs du basketball, le président Hamane Niang avait aussi parlé des Jo 2020. Et pour lui, il est quasi impossible de disputer la compétition à la date voulue puisqu’outre le Covid-19, les différents tournois qualificatifs en basket ne sont pas allés à leur terme. Ses inquiétudes ont été levées avec le report pour un an des Jo 2020.