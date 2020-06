Inconnue du grand public sénégalais jusqu’ici, Jeannette Guilavogui sera certainement l’une des attractions de la préparation des éliminatoires de l’Afrobasket 2021. Appelée pour une première fois, elle s’est confiée à Wiwsport et se dit honorée et promet de donner le meilleur d’elle-même.

Bonjour, alors pouvez-vous déjà vous présenter ?

Je m’appelle Jeannette Guilavogui. J’ai 22 ans. Je suis née en Italie, mais je suis Sénégalo-Italienne. Je joue poste 4 et cette saison j’évoluais à Cagliari (Italie).

Alors, comment vous avez accueilli cette première sélection ?

Quand je me suis réveillée ce matin et que j’ai vu la liste, je me suis levée aussitôt et je suis allée la montrer à ma maman. Je suis très contente et honorée d’avoir la chance de rejoindre l’Equipe nationale du Sénégal.

Avez-vous eu des contacts auparavant avec le coach ou un membre du staff ?

Oui, il (Moustapha Gaye) m’a contactée il y a quelques jours, avant la publication de la liste, pour me dire qu’il m’accueillait dans l’équipe.

Connaissez-vous certaines joueuses de l’équipe ou avez-vous déjà suivi la sélection lors d’une compétition ?

J’ai suivi l’équipe l’année dernière en particulier. Je me souviens bien de la finale contre le Nigeria (Ndlr : AfroBasket 2019).

Première sélection, êtes-vous prête pour ce nouveau challenge ?

Oui je suis prête et je ferai de mon mieux pour réussir ce challenge avec l’Equipe nationale. Je suis même très impatiente.