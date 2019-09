Suite à la Coupe du monde de basket, on connait déjà 8 des 12 qualifiés pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Ce sont les pays suivants : Japon, France, Argentine, Australie, Espagne, Iran, Nigeria et les Etats-Unis.

Cela veut dire qu’il y a encore 4 places à prendre et pour cela il faudra passer par les Tournois qualificatifs aux Jo 2020 (Tqo), qui seront au nombre de 4 et se dérouleront du 23 au 28 juin 2020 (on ne connait pas encore les organisateurs et les groupes). Ils seront 24 à se disputer ces 4 places : les 16 meilleures équipes de la Coupe du monde non qualifiées directement puis les 2 meilleures équipes du ranking Fiba-Monde pour chaque région.

Ces équipes qui profitent de leur ranking pour se qualifier ce sont : Angola et Sénégal (Afrique), Mexico et Uruguay (Amériques), Chine et Corée (Asie-Océanie), Croatie et Slovénie (Europe). L’Equipe nationale masculine de basket-ball du Sénégal va ainsi participer au tour de qualification, dont la date et le lieu n’ont pas encore fixés, pour les prochains Jeux Olympiques Tokyo 2020.