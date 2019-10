L’As Douanes conserve son titre. Les Gabelous ont été déclarés vainqueurs par décision arbitrale alors qu’il restait 2 minutes dans le dernier quart temps de la finale qui les opposait au Dakar Université Club, hier au stadium Marius Ndiaye. La cause : les jets d’eau sur le parquet ! Une finale qui a démarré timidement, avec une première période très équilibrée. Chacune des deux formations essayait d’avoir le contrôle du jeu, s’appuyant sur leurs éléments clés. Le tableau affichait (27-26) pour l’As douanes à la pause. Le 3e quart-temps fut joué en deux temps. En effet, après un début assez timide, le Duc a appuyé sur l’accélérateur pour se détacher. L’ailier Pape Fall et les pivots Lahad Guèye et St Christophe Gomis ont permis aux «Etudiants» de tenir les Gabelous à distance et s’offre le plus gros écart du match (50-37). Mais Pape Moustapha Diop et ses coéquipiers n’avaient pas dit leur dernier mot, et ont vite rattrapé leur retard dans les dix dernières minutes. Avant de passer devant l’adversaire (54-52) à 5 minutes de la fin. Le vétéran «Zico» y est allé de sa main avec un tir primé pour réveiller les supporters (57-52). Après une interruption du match due à des incidents, le jeu va reprendre, mais pas pour longtemps. Après de nouveaux jets d’eau, le trio arbitral décide finalement de mettre fin à la partie et donner la victoire aux Gabelous (61-54, il restait 2mn33 à jouer). Les Hommes du coach Mamadou Diop «Pabi» conservent ainsi leur titre et auront l’honneur de représenter le Sénégal à la Basketball African League prévue en 2020.

Avec basketsenegal