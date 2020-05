Le Bureau fédéral, dans sa réunion d’hier, a finalement pris la décision de «l’arrêt définitif du championnat de D1 pour cas de force majeure lié à la pandémie du Covid-19». Une décision prise, souligne le communiqué, suite au «rapport du directeur technique national, au rapport du président de la Commission médicale, à la lettre du président de la Fédération sénégalaise de basketball adressée aux clubs et aux présidents de Ligue afin de recueillir leurs avis et suggestions». L’autre mesure prise porte sur «la non-attribution de titre de champion et la non-relégation». Sous ce chapitre, «les mutations ainsi que les prêts restent valables pour la saison sportive 2020-2021. La possibilité pour chaque club de protéger dix joueurs dont les mutés quel que soit le nombre de matchs joués». Il en est de même pour les frais de ré-affiliation, d’engagement et de carte du président de club qui «sont acquis à la Fédération en raison des dépenses effectuées par cette dernière pour l’organisation des journées de championnat déjà jouées». Quant à la reprise du championnat de D1, elle est fixée au «7 novembre 2020».

Pas de D2 et de Coupe du Sénégal

Concernant la participation aux compétitions africaines, «l’Asc Ville de Dakar y représentera le Sénégal car son titre de la saison sportive 2018-2019 lui permet de participer au Championnat de la Coupe d’Afrique des Clubs champions pendant deux années consécutives». Alors que pour la Basketball Africa League, «l’As Douanes représentera le Sénégal en 2020-2021, si l’édition 2019-2020 n’est pas organisée». Par contre, «si l’édition 2019-2020 est organisée, la Fsbb déterminera une formule pour désigner le représentant du Sénégal à la deuxième édition de ladite compétition».

A noter que les mesures, précise le communiqué, «seront soumises, pour validation, au Comité directeur».

Le bureau a également décidé de ne pas faire jouer la saison sportive 2019-2020 de la D2 et de fixer la date de démarrage du championnat le 09 janvier 2021. Quant à la Coupe du Sénégal, l’édition 2019-2020 est aussi annulée.