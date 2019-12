Quelques jours après son élection, le nouveau président du Dakar université club (Duc) a installé son Bureau exécutif. Composé de 13 membres dont 4 femmes, il est chargé d’insuffler une nouvelle dynamique à ce club en perte de vitesse ces dernières années.

Le nouveau président de la section basket du Dakar université club, El Hadji Mapathé Touré, n’a pas mis trop de temps pour dévoiler la composition des nouveaux membres du Bureau exécutif. Elu dimanche dernier face au désistement de Cheikh Mamina Diop, le successeur de Me Babacar Ndiaye a dévoilé ce mardi la liste des 13 membres devant composer le bureau, à l’issue de la réunion des 29 membres du Comité directeur, à l’Ucad. Pas de grands changements à noter dans l’équipe dirigeante, si ce n’est la forte présence de la gent féminine. En effet, au sein du nouveau Bureau exécutif, on retrouve les anciennes qui ont écrit les plus belles pages de l’histoire du club. Parmi elle, Maïmouna Fall, nommée au poste de vice-présidente Pôle marketing et relations extérieures, Coumba Cissé, Pôle féminin et mobilisation, Mme Ndèye Astou Sarr Thiam, Pôle affaires sociales et Ndèye Woury Faye, Pôle culture. Quatre anciennes ambassadrices représentant le genre féminin et qui auront la lourde responsabilité d’apporter leur touche pour redonner de la couleur et de l’envie à un club dominé ces dernières années par des équipes comme la Douane, Ville de Dakar ou encore Saint-Louis basket club (Slbc).

Maguette Diop, chargé du Pôle technique

Une responsabilité qui incombera une nouvelle fois à l’ancien Directeur technique national Magatte Diop qui a conservé son fauteuil au sein de la Direction technique du club, en tant que chargé du Pôle technique. Fraîchement éjecté de la Dtn, il a eu la confiance du nouveau patron du club pour poursuivre le travail au sein de la direction. Naturellement, il est chargé de proposer une liste de techniciens devant permettre aux équipes féminine et masculine de reconquérir les trophées nationaux et reprendre la place au sommet que le club occupait dans un passé récent. Face à l’urgence de démarrer les activités avant le début de la saison attendu en début de l’année, mais aussi de remobiliser joueurs et supporters, sans oublier l’impérative nécessité de recruter de nouveaux joueurs, les techniciens devraient être connus dans les toutes prochaines heures. Comme pour dire que le train est en marche.

