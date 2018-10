La situation de Gorgui Sy Dieng chez le Wolves de Minnesota ne devrait pas évoluer pour cet exercice 2018-2019. Il sera encore sous l’ombre du jeune pivot Dominicain, Karl-Anthony Towns, un «dévoreur» de temps de jeu. Ce qui pousse le Sénégalais à redoubler d’efforts pour continuer d’exister dans le must du basket mondial, la Nba.

Au micro de web Editorial Associate, Gorgui Dieng est revenu sur ses performances avec son club Timberwolves du Minnesota. «Ce n’est pas à moi de déterminer le nombre de minutes à passer sur le parquet», a-t-il confié. Avant de poursuivre : «En tant que basketteur, je sais ce que je peux faire et ce dont je suis capable. Je sais que je suis un bon joueur. Si je n’étais pas assez bon, je ne serais pas ici. Je suis prêt à défier n’importe quel joueur (…) C’est à l’entraîneur de décider du rôle qu’il veut que tu joues et ce que tu peux faire. Je suis en mesure de prendre des tirs, mais je dois me limiter à ce qu’on me demande. Et je vais essayer de m’adapter et faire du mieux que je peux.»

Un destin lié à celui de Jimmy Butler ?

Pour cela, Gorgui Dieng ne compte pas baisser les bras et «essaie d’être meilleur et prêt, car on ne sait jamais ce qui va se passer. La saison est longue, une blessure peut arriver, donc il faut se préparer à cette éventualité».

Ceux qui croient que le pivot des Lions ne peut pas réussir à Minnesota aux côtés de Karl-Anthony Towns se trompent : «Les deux joueurs ont des compétences complémentaires, mais surtout similaires. Ils sont des shooteurs et d’excellents rebondeurs. Cela veut dire qu’ils peuvent jouer ensemble», rapporte le site spécialisé.

Minnesota veut se décharger des 26,4 milliards Cfa pour les deux saisons qui restent à son contrat

Cependant, Minnesota envisage un départ de Gorgui Dieng. Son destin semble lié à celui de Jimmy Butler qui a manifesté son désir de quitter l’effectif des Wolves. La condition pour sa libération est que la franchise devant l’enrôler accepte de prendre le Sénégalais. Minnesota veut se décharger du poids financier du natif de Kébémer (26,4 milliards pour les deux saisons qui restent de son contrat). Miami est intéressé, mais n’est pas prêt à payer le prix. On annonce une reprise des négociations. Et la maison des Heat pourrait être le prochain point de chute du Lion.