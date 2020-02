A quelques mois des Jeux Olympiques 2020, la Fédération nigériane de Basket fait déjà un réajustement au niveau du staff technique de l’Equipe nationale masculine. Très ambitieuse depuis quelques années, l’instance faitière l’a fait savoir avec cette récente nomination. Mike Brown, entraineur adjoint de Steve Kerr à Golden State, est désormais à la tête des D’Tigers.

L’annonce a été faite par la fédération sur son compte Twitter ce mercredi. Dans les tuyaux depuis quelques jours, la confirmation a été faite.

La fédération tire du lourd. Puisque Brown a été entraineur des Cavaliers de Cleveland. Franchise avec laquelle il a atteint la finale Nba en 2007. Il a connu une courte période avec les Lakers de Los Angeles mais a tout de même remporté le titre d’entraineur de l’année 2009 en Nba. Son parcours en tant qu’adjoint de Steve Kerr a été fructueux. Ce duo a permis à Stephen Curry, Dray­mond Green, Zaza Pachulia… de remporter la Nba en 2017 et 2018.

C’est cette grosse expérience que Mike Brown va mettre au profit du Nigeria pour que l’équipe puisse jouer les premiers rôles lors des Jo 2020. Le nouveau coach aura à travailler avec d’excellents jeunes joueurs qui évoluent déjà en Nba à l’instar de Chimezie Metu des San Antonio Spurs, Josh Okogie des Minnesota Timberwolves et Gabe Vincent des Heat de Miami.

La fédération voudrait également se baser sur la notoriété de Mike Brown dans la Ligue nord-américaine pour convaincre des binationaux à rejoindre les D’Tigers. Entre Bam Adebayo du Miami Heat, Miye Oni de l’Utah Jazz, Chuma Okeke d’Orlando Magic, Kezie Okpala de Phoenix Suns, David Nwaba des Brooklyn Nets, New Orleans Pelicans Jahlil Okafor, Wesley Iwundu d’Orlando Magic et Ogugua «OG» Anunoby des Raptors de Toronto.

C’est désormais clair, le Nigéria rêve d’une médaille en basket lors des Jeux Olympiques 2020 à Tokyo.