Pour son premier face à face avec la presse, le nouveau Dtn, Moustapha Gaye, a rendu publics les noms des attelages des Lions et Lionnes du basket. Le fait marquant est le retour chez les Hommes du technicien espagnol, Porfirio Fisac De Diego, et celui de l’ancien manager de la Tanière, Boniface Ndong, au poste d’adjoint.

Le come-back de Porfirio Fisac De Diego sur le banc des Lions du basket était beaucoup agité ces derniers jours (voir notre édition d’hier). Finalement ce retour a été confirmé hier par le nouveau directeur technique national.

Face à la presse, Tapha Gaye a expliqué les raisons de son choix. «Porfirio, c’est un technicien qui connait bien l’Equipe nationale avec une troisième place en Afrobasket en 2017. Il est en train de faire un bon travail en Espagne. Il dirige le 3e meilleur club en Espagne derrière le Real Madrid et le Barcelone. Moi je me suis dit pourquoi aller chercher ailleurs alors que nous avons quelqu’un qui connait la Tanière et qui continue à faire de très bonnes choses dans le très haut niveau. Donc mon choix s’est porté sur Porfirio», a argumenté le double champion d’Afrique avec les Lionnes. Qui est aussi allé chercher un autre «revenant» pour seconder le technicien espagnol. Il s’agit de Boniface Ndong. Manager général de la Tanière en 2014 avant de claquer la porte, l’ancien international revient avec une touche plus technique qu’administrative. En effet, Boniface qui a eu à côtoyer Porfirio, a depuis retrouvé les bancs comme assistant en Espagne et aux Etats-Unis. Le coach de la Douane, Mamadou Guèye «Pabi», devient deuxième adjoint.

Le Dtn a fait une précision de taille : le coach espagnol, qui a accepté le challenge, «ne pourra pas pour le moment se libérer pour diriger les Lions lors des fenêtres Fiba. Avec la probable indisponibilité de Boniface Ndong à cette même période, c’est «Pabi» qui va assurer l’intérim épaulé par l’adjudant-chef Raoul Toupane».

«J’ai accepté de cumuler pour aider mon pays»

Chez les Filles, Tapha Guèye a confirmé le cumul de postes, de Dtn et de coach des Lionnes. «On m’a demandé de cumuler. J’ai pensé que je peux aider mon pays. Je ne gagnerai rien du tout si je prends l’Equipe féminine. Je suis un homme de défi, j’ai accepté de cumuler les deux postes pour aider mon pays», a-t-il déclaré. Sans manquer de rendre hommage à son prédécesseur, Cheikh Sarr, en louant son professionnalisme. Comme adjoints, il a choisi El Hadj Diop, nouveau coach Duc Filles, et deux anciennes Lionnes, Mborika Fall et Khady Diop. Une autre ancienne Lionne, Astou Ndiaye de Nba Africa, a été nommée manager des Equipes nationales féminines.

Pour les autres sélections, on aura chez les U25 Dames : Ben Abdallah Dieng, assisté par Idrissa Cissokho (Jaraaf) et Malick Bachir Diop (Ugb). Les U25 Hommes : Libasse Faye (Uso) / Ahmed Gaye (Slbc), Ndiaga Lô (Ugb). Chez les U18 Filles : Ousmane Diallo (Ascvd) assisté par Jupiter Niang (Mbour) et Aïda Niang (Ascvd). Les U18 Garçons : Madiène Fall (Louga) assisté par Mohamed Sène (Ja) et Aly Ngoné Niang (Ascvd). U16 Filles : Cheikh Ameth Tidiane Samb (Us Ept) assisté par Mathiam Thiam, Pape samba Sène (St-Louis). Les U16 Garçons : Samba Fall (Seed) assisté par Arona Sow (Kolda) et Abdoulaye Ndiaye (16 basket). Enfin pour le basket 3×3, on aura chez les Dames : Cheikh Diallo (Iseg). Garçons : Cheikh Tidiane Goudiaby (Sibac).

