Face à la presse hier, le Comité d’organisation de l’Afrobasket féminin s’est voulu rassurant quant à la bonne tenue de l’édition 2019 que notre capitale accueille du 10 au 18 août.

L’organisation de l’Afrobasket féminin qui débute ce samedi va coûter plus d’un milliard de francs Cfa, a indiqué hier le président du Comité d’organisation, par ailleurs président de la Fédération sénégalaise de basket, Me Babacar Ndiaye. Un budget scindé en deux et comprenant l’organisation et la prise en charge des Equipes nationales.

«Le budget de l’organisation va tourner autour de 700 à 800 millions Cfa, les droits d’organisation compris. Nous avons opté pour un financement du secteur public, mais aussi du privé parce que c’est une compétition qui n’était pas budgétisée», a indiqué le président du Comité d’organisation, lors d’une conférence de presse, au siège de l’instance fédérale, à Marius Ndiaye. Dans la même foulée, le Direc­teur de la Haute Compétition (Dhc) et membre du Comité d’organisation, Souleymane Boun Daouda Diop, a livré à son tour le montant du «budget des Equipes nationales qui tourne autour de 400 mil­lions Cfa. Il y a encore beaucoup de paramètres sur lesquels nous devons discuter, surtout les primes qui sont fixées en fonction des résultats». C’est donc un total de plus d’un milliard de francs Cfa que l’Etat va débourser.

A quelques heures du coup d’envoi de la compétition, le comité rassure quant aux dispositions prises pour une bonne organisation. «Nous sommes fin prêts pour démarrer la compétition dans l’espoir de relever le défi de la mobilisation, de l’organisation et de la participation. Toutes les équipes sont presque arrivées. Il reste deux à trois équipes qui sont attendues dans les prochaines heures», a indiqué Me Ndiaye.

Pour le transport, le Comité d’organisation a pris des dispositions afin d’acheminer le public au Dakar Arena avec la mise à disposition de 30 bus gratuits dans différents endroits de la capitale, mais aussi dans les régions de Thiès et Mbour. Avec deux rotations par jour, les départs sont fixés à 10h et 16h et le retour, après le dernier match.

Les Lions en Italie depuis hier

Le président de la Fédé a profité de l’occasion pour parler de la préparation de l’Equipe nationale masculine. Soulignant que toutes les dispositions sont prises pour les mettre dans les meilleures conditions de préparation, Me Ndiaye informe que «les Lions ont quitté Dakar hier (mercredi) pour l’Italie où ils doivent prendre part à un tournoi. Ensuite, ils seront en Turquie avant de regagner Dakar pour la remise du drapeau national. Un dernier tournoi est prévu en Chine, avant le début de la compétition à partir du 20 août prochain. Au total, avec un mois de préparation, ils auront 9 matchs amicaux à jouer. Donc, il n’y a pas de soucis à se faire à niveau.»

Interpellé sur l’absence de certains joueurs comme Gorgui Sy Dieng ou encore le capitaine Malèye Ndoye, le fédéral de préciser : «Gorgui a demandé d’être libéré pour cette période pour raison personnelle. Ce que nous respectons et comprenons. C’est un joueur de la Nba. Quant à Malèye Ndoaye, nous avons pris la décision de l’invité spécialement durant la compétition en Chine. Il sera notre invité spécial pour ce qu’il a fait pour le basket sénégalais.»

Notons que le premier match de l’Afrobasket féminin 2019 opposera le Nigeria, champion en titre, à la Tunisie, samedi à 10 heures. Les Lionnes vont boucler la journée à 19h contre la Côte d’Ivoire.

wdiallo@lequotidien.sn