Après avoir nommé Porfirio De Diego sur le banc des Lions, la Fédération sénégalaise de basket est revenue quelques semaines après pour annoncer son indisponibilité. Une démarche qui cacherait des non-dits.

Faisant face à la presse le 21 janvier dernier après sa nomination, le nouveau Directeur technique national (Dtn) du basket, Moustapha Gaye, a annoncé en grande pompe le retour sur le banc des Lions de Porfiro De Diego.

«Porfirio, c’est un technicien qui connaît bien l’Equipe nationale avec une troisième place à l’Afrobasket de 2017. Il est en train de faire un bon travail en Espagne. Il dirige le 3e meilleur club en Espagne derrière le Real Madrid et le Barcelone. Moi je me suis dit pourquoi aller chercher ailleurs alors que nous avons quelqu’un qui connaît la Tanière et qui continue à faire de très bonnes choses dans le très haut niveau. Donc mon choix s’est porté sur Porfirio», avait-il argumenté. Avant de rendre publics les attelages des autres Equipes nationales.

Un retour salué par le monde de la balle orange qui retrouve ainsi le technicien espagnol qui avait quitté avec regret la Tanière en 2017, à la suite de l’Afrobasket masculin organisé ensemble par le Sénégal et la Tunisie.

Mais coup de tonnerre : trois semaines après, la Fédération sénégalaise de basket, via un communiqué publié ce mercredi, annonce que finalement le technicien espagnol «n’est pas disponible cette année». Avant de révéler que c’est son premier adjoint, l’ancien international Boniface Ndong, qui va le remplacer.

«Porfirio Fisac de Diego sera indisponible cette année. Donc c’est son premier adjoint, Boniface Ndong, qui va prendre l’équipe. Il va coacher l’équipe lors du Tournoi de qualification pour les Jo 2020 de juin (23-28) en Serbie», informe ledit communiqué. Qui ajoute : «Il pourrait même rester sur le banc de l’Equipe nationale pour l’Afrobasket 2021.»

Evidemment, une telle décision entraîne quelques questions. Qu’est-ce qui s’est passé entre-temps pour qu’on annonce, trois semaines après sa nomination, l’indisponibilité de Porfirio ? Est-ce que la Fédération avait pris toutes les garanties avant d’annoncer le nom du technicien espagnol ? Cette annonce de son indisponibilité, est-ce la suite de négociations salariales (ou indemnités) qui n’auraient pas abouti ?

Autant d’interrogations qu’on est en droit de se poser par rapport à cette nouvelle donne communiquée à la presse en mode fast track par les fédéraux.

Mais une chose est sûre : cette indisponibilité annoncée de Porfirio n’a pas encore livré tous ses secrets.