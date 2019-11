Le pivot des Timberwolves du Minnesota, Gorgui Dieng, a reçu le prix Offseason Nba cares community assist remis par Kaiser Permanente, en reconnaissance à ses efforts soutenus pour fournir une programmation durable et une assistance médicale aux enfants et aux familles au Sénégal, a annoncé la Nba dans un communiqué.

Pour la troisième année consécutive, la Nba et Kaiser Permanente remettent le prix d’après-saison à un joueur de la Nba pour ses actions dans le volet social.

Par le biais de la Fondation Gorgui Dieng et en partenariat avec Matter, organisme mondial à but non lucratif dans le domaine de la santé basé dans le Minnesota, l’international sénégalais s’est beaucoup investi ces dernières années dans son pays. Le natif de Kébémer a fait don d’équipements et de fournitures médicales de première nécessité pour améliorer les soins de santé, a construit des fermes de démonstration pour soutenir une agriculture durable et mieux outiller les agriculteurs, a créé un accès à des aliments nutritifs et a enseigné aux enfants le leadership, la résolution de problèmes.

Un don de 10 mille dollars…

Cet été, Gorgui Sy Dieng a envoyé 300 mille sacs de solution intraveineuse vitale au Sénégal, puis a visité un hôpital néonatal à Diamniadio qui avait bénéficié des dons de sa Fondation. Le pivot des Lions a également animé «Regenerate Senegal», une conférence sur l’agriculture à Kébémer et a été membre du panel lors du Sommet de l’innovation de la Nba Afrique.

En juillet, il a participé au «Hoop forum de Seed» où il était pensionnaire et au Basketball without borders (Bwb) Africa. Deux programmes auxquels il a participé durant son enfance, où il a appris les principes et les valeurs fondamentaux du sport. «Utiliser ma plateforme pour redonner à mon pays d’origine et aider ceux qui sont dans le besoin, c’est spécial pour moi», a déclaré Gorgui Sy Dieng. «Nous avons beaucoup de travail devant nous, mais je suis fier des vies sur lesquelles nous avons eu un impact positif et de savoir que les générations futures bénéficieront des ressources que nous avons fournies. Merci à Roger et Nancy McCabe, Matter et Timberwolves, pour leur engagement et leur dévouement dans nos efforts pour bâtir un avenir durable pour les enfants du Sénégal», a confié le pivot des Lions, auteur d’un bon début de saison pour sa septième année en Nba.

L’international sénégalais a reçu son prix des mains de l’ambassadeur de Nba cares, Bob Lanier, avant le match à domicile des Timberwolves contre les Golden State Warriors. De plus, Kaiser Permanente et la Nba feront un don de 10 mille dollars au profit de Dieng à Matter.

Le prix Nba cares community assist récompense chaque mois un joueur de la Nba qui reflète le mieux la passion que la Ligue et ses joueurs partagent pour redonner à leurs communautés.