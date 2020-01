Trois candidats se sont manifestés cette semaine pour le poste de président de la Ligue de Dakar de basketball (Ldb) : Mactar Ndiaye, David Diadhiou et Samba Guèye. Le premier cité n’est autre que le président de l’équipe de Sibac. Mactar Ndiaye souhaiterait prendre les rênes de la structure régionale de basketball qu’il veut rendre moderne, en s’appuyant sur un programme qu’il a rendu publique en début de semaine. Quant à David Diadhiou, il est connu dans le milieu. Il a été président de la Jeanne d’Arc de Dakar et aussi membre de cette Ligue de Dakar. Il est très bien placé pour succéder à Ibrahima Diagne avec qui il a collaboré pendant des années. Enfin, Samba Guèye, qui a déposé sa candidature cette semaine, était le responsable Marketing et communication de la Fédération sénégalaise de basketball entre 2015 et 2019. Il a par la suite hérité du pôle Marketing de l’instance dirigeante. Trois noms déjà connus du basketball qui aspirent au poste de président de la Ldb, et qui devront convaincre les électeurs via leurs programmes respectifs. A suivre…

