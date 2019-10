Championne du Sénégal 2019, la Douane va représenter le Sénégal lors de la première édition de la Basketball Africa League (Bal) prévue en 2020. Une nouvelle aventure africaine que les Gabelous sont prêts à découvrir après avoir régné pendant près de quatre ans, sur le basket national.

Le milieu du basket avait toujours déploré l’absence des équipes sénégalaises au niveau africain. Avec la Douane, cette absence prend fin. Les Gabelous, sacrés champions du Sénégal pour la 4e fois de suite, auront en effet l’honneur et le privilège de représenter le pays à la Basketball Africa League (Bal) organisée par la Nba, en collaboration avec la Fiba. Une compétition qui va regrouper 12 équipes, réparties en deux Conférences. Les villes de Dakar (Sénégal), Caire (Egypte), Lagos (Nigeria), Luanda (Angola), Rabat (Maroc) et Monastir ou Tunis (Tunisie) accueilleront les 30 matchs de la première saison de la Basketball Africa League. Le Final Four se déroulera à Kigali (Rwanda).

Une nouvelle aventure que l’équipe de la Douane a hâte de découvrir. «Nous y travaillons depuis le début de l’année avec la Nba, surtout avec le président (Amadou) Gallo Fall. On a travaillé dans la discrétion et je crois que cela concernait également tous les clubs potentiels qui pouvaient passer», a confié Demba Seck, président de la section basket de la Douane, à l’issue de la finale.

Ce dernier de préciser que «l’As Douanes est prête pour participer à cette ligue africaine». Soulignant que c’est un «challenge», M. Seck promet que les responsables du club vont tout mettre en œuvre afin de représenter dignement le basket sénégalais. «Nous allons essayer de bien représenter l’Afrique, de bien représenter le Sénégal», promet Demba Seck, par ailleurs 1er vice-président de la Fédération sénégalaise de basket. Qui magnifie la présence du «président délégué» du club, le Colonel Ahmadou Thioye, lors de la finale face au Duc, dimanche au stadium Marius Ndiaye. «Il était motivé avant le début de la rencontre et nous a dit qu’il veut qu’on gagne pour qu’on puisse prendre part à cette Ligue africaine de basket. C’est pour dire que le Colonel va porter le projet auprès des autorités de l’administration des Douanes pour une participation digne», souligne-t-il.

Sur ce chapitre, le champion national devra se renforcer pour espérer rivaliser avec les autres Nations africaines. «Il faudra effectivement recruter, avoir de grands joueurs. Et cela se fera en fonction de la demande du coach. On va lui demander de nous faire un projet de recrutement», dira Demba Seck.

Quid de l’effectif actuel ? A ce niveau, le président du club précise que «tout se fera autour de ce groupe. Cela fait quatre ans que nous dominons ce basket. Cela veut dire qu’on a un potentiel. Il faudra juste renforcer l’équipe et non éliminer des joueurs. Le Sénégal, c’est un pays de basket qui sera attendu».

Face au défi de l’Afrique, le président de l’As Douanes dit compter sur la famille du basket sénégalais. «Nous ne serons pas seuls. Nous savons que nous aurons l’accompagnement de la Ligue de basket, de la Fédération, du ministère des Sports», dira Demba Seck.

