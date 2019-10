Le joueur de l’As Douanes, Pape Moustapha Diop, est élu, pour la deuxième année consécutive, «Roi» de la saison de basket, informe un communiqué de la Fédération sénégalaise de basket. L’international sénégalais a enregistré 22 voix devant deux joueurs du Dakar université club (Duc), Mamadou Lamine Diop (8 voix) et Samba Daly Fall (3 voix). Du côté des Filles, la «Reine» est Couna Ndao de l’Asc Ville Dakar qui a reçu 16 voix devant l’internationale sénégalaise du Duc, Ndèye Sène (10 voix), et Kadidia Maïga (Duc, 7 voix).

Au chapitre des Révélation chez les Garçons, Yoro Barry (Duc, 18 voix), Ibrahima Fall (Uso, 10 voix), Pape Malick Thiam (4 voix). Pour les Filles, il s’agit de Julie Dacosta (Asfo, 25 voix), Warkha Mboup (Ville Dakar, 6 voix) et Diouma Kane (Iseg Sports, 2 voix).

Quant au titre de Meilleur entraîneur masculin de la saison, il est décerné à Mamadou Guèye «Pabi» de la Douane qui réalise lui aussi le doublé, après avoir remporté le titre l’année dernière. Alors que pour le basket féminin, il s’agit de Moustapha Gaye de l’Asc Ville de Dakar et sélectionneur de l’Equipe nationale masculine.

