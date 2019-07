En compagnie de la Côte d’Ivoire et de l’Egypte, le Sénégal hérite d’une poule «abordable» selon le président de la Fédération sénégalaise de basket, Me Babacar Ndiaye, à l’issue du tirage au sort effectué hier à Dakar. Le Sénégal est le pays hôte de la 24e édition de l’Afrobasket féminin prévu du 10 au 18 août prochain.

Le tirage au sort de la 24e édition de l’Afrobasket féminin, prévue du 10 au 18 août 2019 à Dakar, a été effectué hier à l’hôtel Radisson Blu, en présence de plusieurs personnalités du basket africain et des responsables de la Nba.

Pays hôte de l’édition 2019, le Sénégal hérite dans la Poule A de l’Egypte et de la Côte d’Ivoire. Une poule à 3 jugée «abordable» par le président de la Fédération sénégalaise de basket, Me Babacar Ndiaye. «Il n’y a jamais de match facile, mais cette poule est abordable pour le Sénégal. Maintenant, un match n’est jamais gagné d’avance. Il faut inviter tout le monde au travail. Il reste moins de 15 jours avant le début de la compétition. La Cérémonie a été belle. On a réussi à allier le sport et la culture. J’ai beaucoup aimé l’hymne de l’Afrobasket», dira Me Ndiaye. Une cérémonie marquée par la présence de deux cadres de la Tanière, à savoir Mame Marie Sy et Astou Traoré.

Sénégal-Côte d’Ivoire en ouverture

Pour le match d’ouverture prévu le 10 août à Dakar Arena, les Lionnes vont débuter contre la Côte d’Ivoire. Une sorte de derby entre deux équipes qui se connaissent assez bien.

Quid du champion en titre, le Nigeria ? Il est logé dans la Poule B en compagnie du Cameroun et de la Tunisie. La Poule C par contre semble être la plus relevée avec le Mali, l’Angola et la Rd Congo. Alors que dans la Poule D, on aura le Mozambique, le Cap-Vert et le Kenya.

Heureux de recevoir la famille du basket dans ce pays de la Téranga, le président de la Fédé a tenu à adresser ses remerciements au chef de l’Etat, Macky Sall, qui a offert «une belle opportunité à notre pays d’être la capitale du basket africain». Aux membres de la Fiba, il dira qu’ils ont fait honneur au Sénégal en leur confiant l’organisation de la présente édition.

Le président sortant de Fiba-Afrique, Hamane Niang, a aussi remercié les autorités sénégalaises pour leur implication dans le développement de la discipline. Il s’est dit «fier» de constater que le basket africain évolue dans le bon sens avec les nombreuses performances réalisées par les différentes sélections sur le pan mondial. Le Secrétaire général de Fiba-Afrique, Al­phone Bilé, n’a pas manqué de souligner les efforts consentis par les autorités sénégalaises pour accueillir cette présente édition.

Le représentant du ministre des Sports, le Secrétaire général Paul Ndione, après avoir souhaité la bienvenue à la famille du basket africain, a rassuré quant aux dis­positions prises par l’Etat pour une bonne organisation de l’événement.

wdiallo@lequotidien.sn