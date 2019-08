Les Lions du Sénégal ont remporté leur tout premier succès en amical ce dimanche en dominant le Porto Rico dans le tournoi international de Suzhou sur le score de 90 à 61, soit 29 points d’écart. Samedi, le Sénégal avait été battu par le Venezuela sur le score de 81 à 74. Les Lions se sont repris en match de classement. Face au Porto Rico, 16e Nation au classement général de Fiba monde, le Sénégal n’a pas tremblé. Après un premier quart temps où il se cherchait (17-16), la bande à Maurice Ndour a ensuite pris ses aises, dominant le reste du match (19-16, 26-16, 28-13). Une belle victoire de l’équipe de Moustapha Gaye dans cette préparation du Mondial qui se jouera en Chine à partir du 31 août prochain. Logé dans le groupe H, dit groupe de la mort, le Sénégal croisera le Canada, l’Australie et la Lituanie. Les deux premières équipes du groupe iront au second tour du tournoi, tandis que le troisième et le quatrième du groupe seront éliminés.

Le Nigeria remporte le tournoi international de Peak

A cinq jours de la Coupe du monde Fiba 2019, les D’Tigers du Nigeria, vice-champions d’Afrique, sont en grande forme. Après avoir battu à deux reprises la République Dominicaine, une fois le Canada à Wanapeg et la Pologne samedi à Yangzhou en Chine, les hommes du coach Alex Nwora ont enchaîné ce dimanche en venant à bout du Monténégro sur le score de 89 à 86 en finale du tournoi international de Peak. C’est la cinquième victoire du Nigeria en six matchs officiels de préparation pour la Coupe du monde Fiba 2019. Les Nigérians ont concédé leur seule défaite face au Canada à Toronto, et depuis ils ont enchaîné trois succès consécutifs. Avec un excellent bilan de cinq victoires en six matchs, il se dirige vers Wuhan avec de grandes chances de se qualifier pour le second tour de ce Mondial chinois. Logé dans le groupe B, le Nigeria croisera la Russie, l’Argentine et la Corée du Sud.

