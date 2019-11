En l’absence de Astou Traoré, Mame Marie Sy a été désignée capitaine de l’Equipe nationale féminine pour le tournoi qualificatif de Maputo pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Les Lionnes, qui ont quitté Dakar lundi, étaient attendues ce matin dans la capitale mozambicaine, après une escale à Addis-Abeba.

Le tournoi préolympique qualificatif pour les Jeux Olympi­ques de 2020 s’ouvre ce jeudi à Maputo, au Mozambique. Pen­dant quatre jours (14 au 17 novembre 2019), les Lionnes du basket vont batailler ferme pour participer aux Jeux de Tokyo.

Pour cette compétition, c’est Mame Marie Sy, l’une des cadres de la Tanière, qui sera la capitaine de l’équipe, a-t-on appris auprès de l’instance fédérale. Et cela, en l’absence de Astou Traoré qui a renoncé au tournoi, préférant se consacrer à son nouveau club, en Angola.

Un choix logique vu l’expérience et surtout l’engagement de l’une des meilleures Lionnes qui a longuement participé aux différents sacres de l’équipe durant ces dernières années.

«C’est une question de leadership et non d’ancienneté. Etre capable de booster les filles, de les parler, de créer des relations saines, avoir une attitude constructive», disait le coach des Lionnes, Cheikh Sarr, à l’issue de l’unique séance à Dakar, dimanche dernier, au stadium Marius Ndiaye.

Les Lionnes, qui ont quitté Dakar dans la matinée du lundi, devrait arriver aujourd’hui à Maputo, après avoir passé la nuit à Addis-Abeba, en Ethiopie. Une seule joueuse manque à l’appel, l’internationale et pivot de l’équipe et ancienne pensionnaire de la Wnba, Maïmouna Diarra. Evoluant désormais en Espagne, elle devait rejoindre directement le groupe à Maputo.

Vice-championnes d’Afrique, les Lionnes ont pour ambition de décrocher l’un des deux tickets qualificatifs pour la dernière fenêtre des éliminatoires des Jo 2020. Une mission qui ne sera pas facile face à des nations comme l’Angola ou encore le Mozambique, pays hôte.

A noter que le Sénégal partage la même poule B que l’Angola et le Mali, alors que l’autre poule regroupe le Mozambique, le Nigeria, champion en titre, et la Rd Congo. Les Lionnes débutent ce jeudi contre l’Angola.

