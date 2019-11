Le Sénégal connait ses adversaires pour le Tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques (Tqo). Les protégés de Moustapha Gaye sont logés dans le Groupe B avec Porto Rico et l’Italie. Le tirage au sort a été effectué ce mercredi 27 novembre à la Maison du Basket­ball Patrick Baumann, siège de la Fiba, en Suisse. Des équipes que les Lions avaient rencontrées en match de préparation avant le Mondial, au tournoi Suzhou International Basket­ball Challenge (Atlas Challenge) en Chine. En effet, les coéquipiers de capitaine Maurice Ndour avaient lourdement perdu contre l’Italie (111-54) avant de se reprendre contre Porto Rico (90- 61). La Coupe du monde Fiba 2019 a permis à sept équipes (Argentine, Australie, Espagne, France, Iran, Nigeria et Usa) de se qualifier directement pour les Jo de Tokyo 2020 et rejoindre le Japon, déjà automatiquement qualifié en sa qualité de pays hôte de l’événement. Alors que le Groupe A est composé de : Nouvelle Zélande, République Dominicaine et Serbie. La lutte s’annonce dantesque avec seulement quatre billets restants à distribuer entre 24 équipes, soit un seul billet pour le premier de chaque tournoi. La Serbie a été désignée comme pays hôte pour abriter les duels de ce groupe.

Avec Senego