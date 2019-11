Le Sénégal a réussi sa première sortie face à l’Angola lors de la première journée des préliminaires du Tournoi de qualification olympique (Tqo). Les coéquipières de Mame Marie Sy ont difficilement battu (75-71) leurs adversaires après avoir été menées à la mi-temps.

Le Sénégal a pris le dessus sur l’Angola (75-71) ce jeudi, pour sa première sortie au Tournoi de Maputo (préliminaires Tqo 2020). Un duel où les joueuses de Cheikh Sarr ont souffert avant de se rebiffer en seconde période.

Les Lionnes ont été dominées dans le premier quart-temps (14-22), mais elles ont pu réduire l’écart dans le 2e quart-temps (34-38), avec Lala Wane (13 points). Et c’est dans le 3e quart-temps que le Sénégal a retrouvé son jeu, avec notamment Oumou Khairy Sarr (15 points) intraitable sous le panier, de même que Bintou Diémé (1 8 points). Permettant ainsi aux Lionnes de passer logiquement devant l’Angola (60-56).

Sur leur lancée, elles vont maintenir leur domination dans les dix dernières minutes. Les Angolaises qui ne voulaient rien lâcher, ont réduit l’écart dans les derniers instants, mais avec lucidité, les Lionnes ont conservé leur avance et se sont imposées au finish 75-71.

Bintou Diémé au-dessus du panier

Auteur d’une excellente seconde période, Bintou Diémé a beaucoup contribué au succès des Lionnes du Sénégal. Ses 18 points inscrits, avec 6 rebonds, 6 passes décisives et 3 interceptions ont fait d’elle la meilleure joueuse de la partie.

Les vice-championnes d’Afri­que ont donc tenu leur rang devant les Angolaises, dans un match qui s’est âprement disputé. C’est la 3e rencontre (tournoi de Dakar, Afrobasket et préliminaires Tqo) entre les deux équipes durant l’année 2019. Le Sénégal sort encore vainqueur, soit 3 victoires en autant de sorties. Même si la rencontre d’hier n’a pas été facile pour les Filles de Cheikh Sarr qui ont pour ambition de décrocher l’un des deux tickets qualificatifs pour la dernière fenêtre des éliminatoires des Jeux Olympiques «Tokyo 2020». Une mission qui ne sera pas facile face à des nations comme le Nigeria, champion d’Afrique, ou encore le Mozambique, pays hôte.

A noter que le Sénégal partage la même poule B que l’Angola et le Mali, alors que l’autre poule regroupe le Mozambique, le Nigeria, champion d’Afrique en titre, et la Rd Congo. Pour la suite du programme, le 16 novembre 2019 : Mali-Sénégal à 13h 30 Gmt (Groupe B). 17 novembre 2019 : 1er Groupe A contre 2e Groupe B et 1er Groupe B contre 2e Groupe A.

hdiandy@lequotidien.sn