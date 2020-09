De nombreux responsables de la mouvance présidentielle ont pris part à la visite de Macky Sall dans la zone centre, ce week-end. Parmi eux, l’honorable députée Adji Mergane Kanouté, qui s’est réjouie de la tournée agricole du chef de l’Etat. Selon la parlementaire, cette tournée renseigne à suffisance sur les efforts consentis par l’Etat du Sénégal en termes d’appui et d’accompagnement pour soulager les agriculteurs du pays, notamment ceux du Bassin arachidier. Et madame Kanouté d’ajouter que le président de la République a eu à déployer des moyens logistiques et matériels assez suffisants pour mieux accompagner et assister les agriculteurs dans le cadre d’une bonne campagne agricole avec, s’il plaît à Dieu, des rendements records.

Dans cette dynamique, la parlementaire de relever que l’Etat du Sénégal a revalorisé le budget de la campagne agricole avec une hausse (60 milliards contre 40 milliards de francs Cfa) pour l’octroi de semences et intrants nécessaires à l’amélioration de la productivité.

«Le Président Macky Sall est dans le temps de l’action et il nous le prouve chaque jour. Il a reçu avec beaucoup d’humilité le satisfecit des agriculteurs», a enfin déclaré Adji Mergane Kanouté.