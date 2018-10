Entre Wade et Madické, c’est une amitié de plusieurs décennies qui est désormais conjuguée au passé. Et les deux anciens amis engagent la saison 2 de leur bataille politique : le contrôle de Touba. En choisissant Cheikh Mbacké, Me Wade essaie de contrer l’influence de M. Niang dans la capitale du Mouridisme et parachève ainsi son isolement à l’Assemblée. En attendant la prochaine saison où il risque de pleuvoir d’autres coups. En défénestrant ainsi son ex-ministre des Affaires étrangères à la tête du groupe des Libéraux, il montre que la politique au Sénégal est une science étrange.