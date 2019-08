Les fédérations départementales de Sédhiou, Bounkiling et Goudomp du Parti démocratique sénégalais (Pds) soutiennent «sans réserve aucune» Me Abdoulaye Wade, après la composition du Secrétariat national. «Nous vous manifestons notre totale adhésion à la restructuration du parti et au nouveau Secrétariat national. Nous nous engageons à rester mobilisés et à œuvrer pour le rayonnement du Pds et pour de futures grandes victoires», déclarent ces Libéraux dans un communiqué. Ce Secrétariat qui a provoqué la fronde de Oumar Sarr, Babacar Gaye, El Hadji Amadou Sall entre autres est, d’après le Pds de la région de Sédhiou, une «source supplémentaire de motivation pour l’ensemble des militants à les accompagner dans leurs efforts incessants».

Dans un contexte marqué par un «recul démocratique sans précédent, la négation des libertés individuelles et collectives, la spoliation des ressources naturelles du pays», notent les frères de Me Wade, «le Pds doit se mobiliser pour incarner avec stratégie, vigueur et responsabilité son statut de leader de l’opposition sénégalaise, une force de proposition d’alternatives crédibles et pertinentes pour sortir le pays de la situation calamiteuse dans laquelle le régime actuel l’a plongé».