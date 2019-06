Sadio Mané a déclaré après la finale de la Ligue des Champions qu’aucun rêve n’est impossible tant que vous y croyez. Liverpool a compensé la déception de la défaite de la finale face au Real Madrid en devenant le roi de l’Europe pour la sixième fois. Main­tenant, Sadio Mané et ses coéquipiers veulent faire mieux que leur deuxième place en Premier League en remportant leur premier titre depuis 30 ans la saison prochaine et cela signifie qu’ils devront surclasser Manchester City de Pep Guar­diola.

«Jouer à fond la Premier League l’année prochaine»

«Bien sûr, je pense que c’est le début de quelque chose de spécial, a déclaré la star sénégalaise. L’année dernière, nous étions si proches et cette saison, nous l’avons gagnée. Donc, l’année prochaine, nous allons jouer à fond d’abord la Premier League et ensuite la Ligue des Champions. Nous savons que ce ne sera pas facile, mais nous sommes Liver­pool, nous sommes forts, nous ferons tout et nous avons encore une jeune équipe. Nous continuerons d’apprendre et de travailler dur pour obtenir plus de trophées.»

Pour Sadio Mané, aucun rêve ne peut être hors de portée après le conte de fée de son ascension. Person­ne de sa région rurale du Sud du Sénégal n’est devenu footballeur, encore moins joué pour l’un des plus grands clubs du monde.