Des éléments de la Croix-Rouge sénégalaise et des sapeurs-pompiers, transportant un décédé du Covid-19 et attaqués dans la banlieue dakaroise : Ces images devenues virales sur les réseaux sociaux ont choqué plus d’un, y compris la coalition présidentielle qui parle de «comportements déplorables qui rompent avec l’esprit d’adaptation qui appelait tout le monde à plus de responsabilité». Le Secrétariat exécutif permanent (Sep) de Benno bokk yaakaar (Bby) dénonce cette «attitude inadmissible» de compatriotes, «contraire à nos valeurs faites de solidarité et d’humanisme, adossés à nos croyances religieuses». Ainsi, les camarades de Macky Sall en appellent au «sens des responsabilités de tous» et à une «observation plus stricte» des prescriptions des autorités sanitaires et administratives afin de briser la chaîne de transmission de la maladie.

Les alliés du Président Macky Sall déplorent par ailleurs ce qu’ils qualifient de «pratiques laxistes à bannir et qui consistent, au niveau d’une infime minorité, à violer les règles du couvre-feu ou à refuser de porter le masque». Ils invitent leurs camarades à mener la sensibilisation afin de combattre «l’insouciance, le laxisme et la stigmatisation».