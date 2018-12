Le roi du beach soccer en Afrique, c’est bien le Sénégal. Comme il y a deux ans, les Lions de la Teranga ont disposé du Nigeria en finale (6-1) ce vendredi en Egypte, remportant du coup la 5e Can de leur histoire en 9 éditions. Les poulains de Ngalla Sylla sont déjà qualifiés pour le Mondial 2019 au Paraguay.

5ème sacre continental pour le Sénégal en Coupe d'Afrique de beach soccer. Champions en titre après avoir battu le Nigeria à Lagos il y a deux ans, les Lions de la Teranga se sont encore imposés face au même adversaire ce vendredi à Sharm El Sheikh en finale de l'édition 2018 (6-1). Réalisant du coup la «manita» : 2008-2019-2011-2016-2018, le tout en neuf éditions.

Ce score écrasant reflète la physionomie de la rencontre tant la domination de Diagne et Cie a été totale. Et pourtant, ce sont les Super Eagles qui ont ouvert le score très vite grâce à Abu Azeez, recordman de buts internationaux. Mais derrière, le Sénégal va dérouler tout au long des trois périodes de jeu pour mettre la main sur un nouveau trophée avec à l’arrivée un large succès 6-1.

A noter que ce sacre intervient après un parcours sans faute. Le Sénégal a battu le Nigeria (4-4, 2-1 Tab), la Tanzanie (12-2), la Libye (10-1), avant d’éliminer le Maroc en demi-finale (7-2).

En match pour la troisième place, l’Egypte, pays hôte de cette édition de la Can beach soccer, a dominé le Maroc 3-2 et remporte la médaille d’argent.

En atteignant la finale de la compétition, Sénégalais et Nigérians représenteront l’Afri­que à la Coupe du monde de la discipline l’an prochain au Paraguay. Un rendez-vous mondial où le Sénégal, qui reste le recordman de participations à la Coupe du monde de beach soccer, tentera de faire plus. Quart de finaliste de la dernière édition, la sélection sénégalaise va vers sa 7e participation à une Coupe du monde. Ce sera au Paraguay en juin 2019.

De son côté, le pays-hôte, l'Egyptien, a terminé 3e en disposant du Maroc (3-2).

