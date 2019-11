Les Lions de la plage ont raté leur entrée hier face à la Russie (7-8) au Mondial qui a lieu au Paraguay. Les poulains du Ngalla Sylla ont perdu sur le fil dans un match équilibré où ils ont mené avant de voir les Russes finalement s’imposer dans les ultimes secondes.

Il était important de bien rentrer dans la compétition. Voilà le message que le sélectionneur des Lions de la plage n’a cessé de répéter à ses joueurs, peu avant le début de la Coupe du monde de beach soccer de la Fifa, Paraguay 2019, ouvert hier. Logés dans le groupe C, les Lions n’ont malheureusement pas su remplir cette mission pour leur première entrée dans ce Mondial. Dans un match qu’on attendait équilibré entre le Sénégal et la Russie, il n’y avait pratiquement aucun écart de niveau entre les deux équipes, mais un petit but au tableau d’affichage au coup de sifflet final aura suffi au bonheur des Russes.

Avec des joueurs très expérimentés et habitués à ce genre de rendez-vous, les Russes prennent les commandes dès la première minute sur un but contre son camp de Ibra Thioune. Suffisant pour déstabiliser l’Equipe sénégalaise, auteur d’un très mauvais début de match. Un moment de flottement que les Russes vont saisir et faire la course en tête pendant l’essentiel des trois périodes, mais sans jamais cependant parvenir à creuser l’écart.

Menés par deux buts d’avance d’entrée, les Lions de la Téranga parviendront à retrouver leur jeu et revenir au score à plusieurs fois. Ils passent même devant en fin de match, mais eux non plus ne réussiront pas à tenir le score. La Sbornaja met un dernier coup d’accélérateur dans les dernières minutes et remportent cette rencontre spectaculaire.

Avec pour ambition de décrocher une place en demi-finale, après trois quarts de finale disputés en 2007, 2011 et 2017, le gardien Al Seyni Ndiaye et ses coéquipiers devront vite évacuer cette défaite et préparer de la meilleure des manières leur prochaine sortie. Il faudra vite se ressaisir, corriger les erreurs afin de mieux aborder la prochaine sortie dans cette compétition, prévue ce dimanche face au Belarus.

