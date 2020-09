Krépin Diatta est sur un nuage. Performant la saison dernière et exceptionnel pour ce nouvel exercice de Jupiler Pro League, l’international sénégalais pourrait tenter une nouvelle aventure. Et le Fc Bruges se préparerait déjà pour son éventuel départ.

Brillant sous les couleurs du Fc Bruges, Diatta est suivi par plusieurs écuries européennes. Son nom est cité dans pas moins de 4 clubs. Pour ne pas se faire surprendre par les évènements, les Blauw en Zwart font donc de la projection. Et selon les éléments fournis par Het Laatste Nieuws, Bruges aurait des vues sur Linton Maina. Il est un international U21 allemand et joue à Hanovre en Bundesliga II.

Notons qu’en quatre journées de Jupiler Pro League 2020-2021, Krépin Diatta a déjà trouvé la faille à deux reprises. Il débute la nouvelle saison comme il a fini la dernière.