L’Afrique est un continent capable de pourvoir aux besoins de tous ses enfants et de ceux des autres. Cela est vrai et elle l’a toujours fait depuis des siècles. Il n’y a que les Africains qui ne se rendent pas compte de cette évidence. Tous les autres, Européens, Américains, Sud-Américains, Asiatiques, Orientaux, Proches, Moyens ou Extrêmes le savent depuis longtemps et veulent leur place à la table du banquet africain. Quand les Africains prennent les pirogues pour refaire le commerce triangulaire du pauvre, en cherchant à vendre leur force de travail, Merkel, May, après Erdogan et Xi Jinping, et d’autres, viennent négocier des contrats toujours plus juteux pour leur pays. Bienvenue Frau Merkel !