Président de la zone A de l’Ufoa, Me Augustin Senghor, a fait le bilan du tournoi qui vient de se terminer avec une victoire du Sénégal et la qualification pour la Can 2019 en poche.

BILAN DU TOURNOI

«C’est un excellent tournoi dont le fait marquant est qu’avec les Irm, on a eu plus de vérité par rapport à l’âge des joueurs. On s’est rendu compte que quand on était plus strict dans le contrôle de l’âge des joueurs, il y a plus de jeu, plus de football et peut-être aussi plus de spectacle. Les jeunes sénégalais ont émerveillé par la qualité de leur jeu (…) Ils ont des statistiques très élevées dans tous les domaines. Cela montre que le football africain est sur la bonne voie. Mais pour le football sénégalais, la fédération a eu raison de dire que maintenant, nous allons à la base pour préparer notre équipe. Cette équipe s’est préparée pendant six à huit mois. Le coach Malick Daff et ses collaborateurs ont travaillé d’arrache-pied pour nous fournir une prestation de qualité. Et un fait à souligner : aucun des joueurs sénégalais n’a été recalé avec les Irm.»

L’EQUIPE DU SENEGAL

«Cette équipe est programmée pour être championne. Nous voulons faire de cette génération, une génération de champions. Gagner aujourd’hui pour savoir ce que c’est gagner et gagner à l’avenir dans les plus grandes catégories et notamment en équipe A. je pense que ça ne fait que commencer et on va y arriver. On ne lâche rien. Nous sommes contents aujour­d’hui du résultat. Le premier trophée de l’histoire du football pour cette catégorie U 17, une deuxième qualification à une Can. Le travail ne fait que commencer… D’ici au mois de mai, il n’y aura pas de relâche, nous les mettrons dans très bonnes conditions pour une bonne participation à la Can de 2019 et pourquoi pas une qualification du Sénégal en Coupe du monde U17.»

POLITIQUE D’ENCADREMENT DES JEUNES

«Grâce à notre lobbying auprès du président de la Caf, nous avons un deuxième centre. Aujourd’hui, toutes nos équipes de jeunes, nos équipes féminines peuvent se préparer à plein temps, en continu pour être au top à chaque compétition et c’est cela la clé. Le reste, les moyens financiers, nous les trouverons. Même les privés vont nous soutenir dans cette démarche. Je peux vous rassurer que cette politique va continuer. J’en profite pour vous dire que d’ici l’année prochaine, nous lancerons la première Académie fédérale du jeune footballeur qui sera basée certainement à Guéréo. Des jeunes entre 13 et 15 ans qui seront recrutés à partir des phases nationales des petites catégories, qui seront là-bas en sport-études et qui vont alimenter les équipes U17 et U20 pour les compétitions futures. Ils seront à la charge de la fédération. La détection de la Dtn permettra avec les sélections régionales d’organiser des tournois, des phases nationales de tous les jeunes de n’importe quelle contrée du Sénégal ; tous les talents seront identifiés. On en aura dans la première promotion, une quinzaine ou une vingtaine qui seront logés, inscrits à l’école certainement à Mbour, Saly ou même Guéréo où il y aura les établissements qui pourront les accueillir et qui auront un suivi particulier sur le plan médical, diététique et sur le plan de la formation avec de vrais formateurs.»