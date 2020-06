Alors que certains acteurs de la pêche en viennent littéralement à se crêper le chignon sur la préservation de la ressource halieutique, le Président Macky Sall a lui décidé de créer trois nouvelles aires marines protégées, dont une dans les eaux jouxtant la capitale Dakar. Cette mesure est la résultante de décrets signés le 27 mai dernier, mais rendus publics hier seulement.

Le communiqué qui donne l’information souligne : «Soucieux de la préservation de la biodiversité en général et des ressources marines et côtières en particulier, le président de la République a voulu, par ces actes, renforcer le réseau des aires marines protégées au Sénégal.» Avec ces nouvelles créations qui se situent respectivement à Somone (département de Mbour), Kaalolaal Blouf, dans le Bignona et Gorée, le Sénégal compte désormais 14 aires marines protégées.

Il reste à prier et souhaiter que des prédateurs marins ne viennent pas à violer ces sanctuaires marins pour chercher à s’approvisionner en ressources marines protégées, à moindre frais, et ce, au nez et à la barbe des personnes chargées de les protéger.