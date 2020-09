Le maire de Biscuterie, Mouhamed Djibril Wade, lance les Navetanes Covid-19. La cérémonie de lancement a eu lieu sur l’esplanade du jardin de Niary Tally en présence de Amadou Kane, responsable au sein de la Fédération sénégalaise de football, et d’autres personnalités. L’objectif visé à travers ces Navétanes est «bouter hors» du Sénégal le Covid-19 qui connaît une tendance baissière en mettant à contribution les huit Asc que compte sa commune. «Ce que nous visons c’est d’utiliser la jeunesse de notre commune à bon escient. Le meilleur moyen de travailler avec la jeunesse c’est de passer par les Asc», a dit le maire Mouhamadou Djibril Wade qui laisse entendre que ce combat contre le Covid-19, dans lequel il a engagé la jeunesse de sa commune, constitue un test grandeur nature pour cette dernière de se faire confier d’autres projets relatifs au développement communautaire. C’est ainsi qu’une cagnotte d’1 million est mise sur la table par le maire de Biscuterie pour récompenser l’Asc qui va le plus se distinguer sur le terrain de la sensibilisation parmi les 8 en compétition.

Sur 14 mille cas de Covid-19 dénombrés au Sénégal, les 55% se retrouvent à Dakar, devenue l’épicentre de la pandémie. Comptant chacun un cas, les quartiers comme Ben Tally et Niarry Tally peuvent compter sur l’engagement du maire Mouha­med Djibril Wade qui, aux premières heures de l’intrusion du virus, avait offert aux populations de sa localité plus de 100 lave-mains.

Pour mieux armer les Asc de sa localité dans le combat contre le Covid-19, le maire de Biscuterie a octroyé à chacune des Asc une enveloppe de 300 mille francs Cfa.