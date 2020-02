Cette année, le Sénégal va célébrer le Black history month, (le Mois de l’histoire du peuple noir) par un hommage au roi du reggae, Bob Marley, dont on fêtera les 75 ans de la naissance. Pour marquer le coup, une conférence et des projections sont prévues par l’organisateur de cet évènement, le journaliste Alioune Diop. «C’est la célébration du 40e anniversaire du premier concert de Bob Marley en Afrique le 4 janvier 1980, suivi de celui de Harare le 18 avril de la même année pour l’accession à l’indépendance du Zim­babwe», renseigne-t-il dans un communiqué de presse. «Le programme prévoit une conférence sur le thème ‘’Panafricanisme, reggae et nationalisme africain’’. Un sujet qui sera développé par le Dr Mamadou Diang Diallo, enseignant au département d’anglais de l’Ucad, avec comme débattant Makha Diop de Gorée et Iba Gaye Massar, leader du groupe de reggae Fagasu», poursuit la même source. Cette célébration sera aussi cinématographique avec la projection du film long métrage Ambas­sadors, la légende du reggae, réalisé en Jamaïque par Alexandre Grondeau et Andrea Dautelle, qui sera projeté en grande première au Sénégal à cette occasion. Le programme prévoit aussi la projection des témoignages vidéo de Max Adioa, reggae man sénégalais basé en France, et Romy K, un musicien de reggae ivoirien installé en France, ainsi que la projection d’un moyen métrage de 25 mn sur la conférence animée par Mère Jah à Libreville, lors du Bob Marley day le 10 janvier dernier. Cette Guadelou­péenne, installée au Benin, a fait une conférence autour du thème «L’Unité africaine selon Bob Marley et sa matérialisation sur le continent : mythe ou réalité».

