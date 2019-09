Liverpool jouera Mk Dons au troisième tour de la Coupe de la Ligue. Un match sans Sadio Mané qui est actuellement blessé. L’attaquant sénégalais n’a pas encore totalement récupéré de son coup reçu à une jambe dimanche contre Chelsea (2-1). Pour le buteur des Reds le repos va se prolonger jusqu’à jeudi. Sadio Mané va ainsi rejoindre ses coéquipiers et reprendre l’entraînement collectif.

Après la rencontre de ce week-end en Premier League, Jurgen Klopp soulignait cette blessure de l’international sénégalais. «C’était un coup à l’os, autour du genou et une jambe morte. C’est une combinaison terrible. Il a tout essayé mais je pense que vous avez vu, il y avait une situation de contre-attaque où il a vraiment essayé et je dirais que dans un autre jour et sans sa jambe morte il contrôle cette balle. Mais là aucune chance. Ensuite, nous nous sommes dit qu’on devait le faire sortir et je l’ai changé. C’est ça», révèle le technicien allemand.

En plus de Sadio Mané, Liverpool devra également se passer de Shaqiri (mollet), Alisson (mollet) et Divock Origi (cheville). Toutefois, Klopp pourra certainement récupérer son attaquant pour le match face à Sheffield United en championnat.

Présentement, Liverpool occupe la tête du championnat devant Manchester City. Les hommes de Klopp devancent ceux de Guardiola de 5 points. Une belle marge qui devra permettre aux Reds de voir venir même si tout peut aller très vite dans ce championnat anglais.

Avec Afriquesports