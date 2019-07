Mbaye Niang est sorti sur civière hier lors de la rencontre Sénégal-Bénin. L’attaquant sénégalais, qui n’a toujours pas marqué de but lors de cette Can, pourrait rater la prochaine sortie des Lions en demi-finale de la Can contre la Tunisie. Touché à la cuisse, l’avant-centre des Lions a quitté ses coéquipiers à la 64e minute.

Aucune information officielle n’a filtré sur la gravité de la blessure de l’attaquant rennais qui a passé une Irm le soir du match et qui devait repasser hier matin pour de nouveaux examens.

Niang : «Merci pour vos messages, je vais bien. Dieu merci»

L’attaquant sénégalais a quand même tenu à donner de ses nouvelles. Sur le réseau social Instagram, il indique qu’il va bien. «Merci pour vos messages, je vais bien. Dieu merci», a-t-il posté.

En tout cas si ce forfait se confirmait, ce serait un autre coup dur pour Aliou Cissé qui a été obligé de laisser à l’infirmerie contre le Bénin deux de ses joueurs, Ismaïla Sarr et Alfred Ndiaye. Surtout que les potentiels remplaçants à la pointe de l’attaque sénégalaise, à savoir Mbaye Diagne et Moussa Konaté, n’ont jusqu’à présent pas convaincu.