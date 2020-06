Avant de reprendre la compétition dans un peu plus d’une semaine, les Reds de Liverpool jouaient avant-hier un match amical face à Blackburn. Lors du large succès de Liverpool sur le score de 6-0, deux cadres et titulaires indiscutables du club de la Mersey étaient forfaits. Il s’agit de Mohamed Salah et de Andrew Robertson. Ils pourraient même manquer le match de la reprise face à Everton.

Blessés depuis plusieurs jours, les deux joueurs ont raté les dernières séances d’entraînement des Reds ainsi que le match amical d’hier face à Blackburn. Les deux joueurs souffrent pourtant de blessures mineures, mais qui leur empêchent toujours de jouer.

D’après le journal The Mirror, Jürgen Klopp ne veut prendre aucun risque avec ses deux joueurs. Salah et Robertson pourraient même être forfaits pour la reprise, face au voisin Everton. Un double forfait qui sonnerait comme un coup dur, puisque Salah est le meilleur buteur du club cette saison et que Robertson est un acteur majeur de l’animation offensive des Reds.